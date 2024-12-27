Бастрыкин проконтролирует проверку внезапного сноса дома тюменца застройщиком

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку обращения жителя Тюмени, который сообщил о сносе его дома застройщиком без предупреждения, передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жилец дома записал видеообращение к главе ведомства, в котором рассказал, что с 1993 года жил в доме на улице Ярославской, в 2009 году во время пожара погибли его супруга и сын, и он восстановил здание за свой счет.

В октябре прошлого года застройщик ГК «Страна» в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) демонтировал дом без уведомления жильца, не дожидаясь утверждения плана расселения и сноса. В результате он лишился единственного жилья, а попытки получить другое помещение оказались безуспешными.

СКР Тюменской области начал процессуальную проверку по доводам из обращения.

Напомним, в феврале 2023 года администрация Тюмени решила отдать под снос 124 жилых дома для проведения КРТ. Речь шла о постройках в районе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Летний, улицы Чекистов.

Ирина Пичурина