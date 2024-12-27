СКА обменялся защитниками с «Ак Барсом»

Петербургский хоккейный клуб СКА совершил обмен защитниками с казанским «Ак Барсом», сообщает пресс-служба армейцев 27 декабря.

В столицу Татарстана переезжает 28-летний Степан Фальковский, в обратном направлении отправится Дмитрий Юдин.

«Мы хорошо знаем, на что способен Дима, он подходит под наш стиль игры, может быть лидером не только на льду, но и в раздевалке – с радостью приветствую его возвращение в СКА!»— прокомментировал обмен главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг.

Господин Фальковский в текущем сезоне провел 29 матчей в КХЛ, набрав семь очков (2+5). Что касается 29-летнего Юдина, то на его счету три балла (1+2) в 27 играх.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ петербургские армейцы проиграли столичным одноклубникам со счетом 6:5.

Андрей Маркелов