Эксперт рассказал, зачем делают рвы на Центральном пляже Анапы
На центральном пляже Анапы делают рвы, чтобы оградить пляж от новых загрязнений мазутом. Об этом рассказал руководитель организации «Курорты Анапы» Николай Заливин.
Фото: МЧС России
По его словам, мероприятие проводят для обеспечения безопасности. В последние два дня года ожидается шторм. «Ров делают, чтобы спасти труд всех, кто работал и спасал Анапу — чтоб нефтяное загрязнение не попало на тело пляжа. Такую работу проводят от “Лечебного пляжа” в сторону Пионерского проспекта»,— пояснил он.
Господин Заливин призвал жителей Анапы сохранять спокойствие. По его словам, черные вкрапления возле рвов — это не нефть или мазут, поскольку на такой глубине его быть не может. Глава «Курортов Анапы» объясняет, что на ощупь и запах это обычная земля.
На Кубани 26 декабря ввели федеральный режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в Черном море. За последние сутки с пляжей Анапы и Темрюкского района собрали около 5 тыс. тонн загрязненного песка, а всего с начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 35 тыс. тонн.