Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гатчинский дворец приостановил прием посетителей из-за аварии на водопроводе

Из-за аварии на магистральном водопроводе Гатчинский дворец приостановил прием посетителей. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника 27 декабря.

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

На текущий момент дворец могут посетить только индивидуальные посетители, которые приобрели билеты заранее. В свою очередь МУП «Водоканал» Гатчины сообщил, что авария на водопроводе случилась за Домом культуры.

В течение нескольких часов специалисты поднимали давление воды до нормы. Сейчас все последствия аварии устранены.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что утром 19 декабря на Пражской улице случилась авария на теплосети. В результате прорыва трубы с кипятком пострадали два человека.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...