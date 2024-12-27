Гатчинский дворец приостановил прием посетителей из-за аварии на водопроводе

Из-за аварии на магистральном водопроводе Гатчинский дворец приостановил прием посетителей. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника 27 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

На текущий момент дворец могут посетить только индивидуальные посетители, которые приобрели билеты заранее. В свою очередь МУП «Водоканал» Гатчины сообщил, что авария на водопроводе случилась за Домом культуры.

В течение нескольких часов специалисты поднимали давление воды до нормы. Сейчас все последствия аварии устранены.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что утром 19 декабря на Пражской улице случилась авария на теплосети. В результате прорыва трубы с кипятком пострадали два человека.

Андрей Маркелов