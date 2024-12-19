При аварии на теплосети во Фрунзенском районе пострадали два человека

На Пражской улице, 20к1 утром 19 декабря произошла авария на теплосети. В результате прорыва трубы с горячей водой пострадали два человека, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

По информации организации, пострадавшие получили ожоги легкой степени. Один из них в госпитализации не нуждается, второго доставили в больницу. Сотрудники «Теплосети» находятся с ними на связи. Компания окажет вся необходимую помощь в лечении и реабилитации.

После получения вызова по аварии специалисты отправились к месту происшествия. Они оперативно обеспечили все необходимые меры безопасности, локализовали дефект и приступили к отключению трубопровода. Завершить работы планируют к 5:30 20 декабря. На это время подача тепла будет осуществляться по резервной схеме.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что улицу Турку заволокло паром после прорыва трубы с кипятком.

Татьяна Титаева