В октябре–ноябре предприятия Чувашии увеличили выпуск яиц и мяса птицы, в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов. Это следует из доклада Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятия Чувашии увеличили выпуск яиц и мяса птицы в октябре — ноябре

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Предприятия Чувашии увеличили выпуск яиц и мяса птицы в октябре — ноябре

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что за последние два месяца в Волго-Вятском макрорегионе значительно ускорился рост производства яиц и мяса птицы. В частности, одно из предприятий Чувашии нарастило выпуск яиц на 30% благодаря вводу новых птичников.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году объем товаров текстильных предприятий Чувашии составил 7,4 млрд руб.

Анар Зейналов