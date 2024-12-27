Предприятия Чувашии увеличили выпуск яиц и мяса птицы в октябре–ноябре
В октябре–ноябре предприятия Чувашии увеличили выпуск яиц и мяса птицы, в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов. Это следует из доклада Банка России.
Предприятия Чувашии увеличили выпуск яиц и мяса птицы в октябре — ноябре
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Отмечается, что за последние два месяца в Волго-Вятском макрорегионе значительно ускорился рост производства яиц и мяса птицы. В частности, одно из предприятий Чувашии нарастило выпуск яиц на 30% благодаря вводу новых птичников.
Ранее сообщалось, что в нынешнем году объем товаров текстильных предприятий Чувашии составил 7,4 млрд руб.