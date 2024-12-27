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Предприятия Чувашии увеличили выпуск яиц и мяса птицы в октябре–ноябре

В октябре–ноябре предприятия Чувашии увеличили выпуск яиц и мяса птицы, в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов. Это следует из доклада Банка России.

Предприятия Чувашии увеличили выпуск яиц и мяса птицы в октябре — ноябре

Предприятия Чувашии увеличили выпуск яиц и мяса птицы в октябре — ноябре

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предприятия Чувашии увеличили выпуск яиц и мяса птицы в октябре — ноябре

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что за последние два месяца в Волго-Вятском макрорегионе значительно ускорился рост производства яиц и мяса птицы. В частности, одно из предприятий Чувашии нарастило выпуск яиц на 30% благодаря вводу новых птичников.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году объем товаров текстильных предприятий Чувашии составил 7,4 млрд руб.

Анар Зейналов

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