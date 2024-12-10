В 2024 году объем товаров текстильных предприятий Чувашии составил 7,4 млрд рублей

За десять месяцев 2024 года совокупный объем отгруженных товаров собственного производства предприятий Чувашской Республики по производству одежды и текстильных изделий составил почти 7,4 млн руб. Информация об этом опубликована в Telegram-канале правительства республики.

Сегодня правительство Чувашской Республики утвердило Стратегию развития кластера текстильной и легкой промышленности республики. Основная цель документа — повысить конкурентоспособность продукции участников кластера, увеличить объемы продаж и развивать импортозамещение.

Сам кластер был создан в конце 2022 года и изначально включал 11 предприятий Чувашии. По Стратегии, к 2028 году число участников ассоциации планируется увеличить до 30.

Влас Северин