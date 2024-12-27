В Удмуртии открыли две новые врачебные амбулатории

В двух районах Удмуртии открылись новые врачебные амбулатории. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, совокупно они будут обслуживать более 3,5 тыс. жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Амбулатория в деревне Якшур в Завьяловском районе обслуживает 2,3 тыс. жителей из семи населенных пунктов. Модульное здание заменило старый фельдшерский пункт, который находился в административном здании.

Также новая амбулатория заработала в селе Какмож в Вавожском районе. Она будет обслуживать более 1,2 тыс. жителей. Там работают свой терапевт, фельдшер, медсестра.

«В селе Какмож была амбулатория, располагалась в старом здании бывшей конторы леспромхоза постройки 60-х годов прошлого века. Здание уже пришло в негодность, текла крыша, обваливалась штукатурка. Поэтому старое здание было решено снести, а на его месте за полгода вырос новый модульный объект»,— рассказал главный врач Вавожской районной больницы Валерий Савельев.

Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин сказал, что в этом году открыли восемь новых объектов по программе модернизации первичного звена здравоохранения. «Новые амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты укомплектованы не только оборудованием, но и кадрами»,— сказал он. Глава минздрава добавил, что в этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в республику привлекли 80 медработников.