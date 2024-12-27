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Банк Уралсиб был награждён на конференции PIX DAY за внедрение и развитие новейших технологий

Банк Уралсиб был награждён за внедрение и развитие новейших технологий на конференции PIX DAY, посвящённой экосистеме продуктов роботизации процессов и опыту их использования ведущими российскими компаниями. Это была первая конференция, организованная командой компании PIX Robotics – разработчика одной из самых известных платформ по умной роботизации.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Конференция собрала ведущих специалистов в области автоматизации процессов и импортозамещения. Выступление представителей Уралсиба было посвящено главным итогам роботизации, которая проводилась в банке в 2024 году, анализу ключевых показателей эффективности направления и решению практических задач с помощью роботизации. Также были представлены два успешных кейса Уралсиба: робот R22 по активации дебетовых карт и робот по активации социальных карт Башкортостана.

«В этом году мы громко заявили о себе – эффект от роботизации становится всё заметнее в Банке, а самих роботов становится всё больше! Например, один из роботов, запущенный всего два месяца назад, уже сэкономил более полутора тысяч человеко-часов для сотрудников, сопровождающих выпуск дебетовых карт. Мы рады, что наши достижения заметны и на рынке, и благодарны высокой оценке нашей команды со стороны PIX Robotics. Теперь наша главная цель – не потерять темп!», – говорит руководитель направления по роботизации Банка Уралсиб Александр Симонов.

Участие в PIX DAY показало, что экспертиза банка во внедрении современных инструментов повышения эффективности процессов непрерывно растёт, а роботизация постепенно становится неотъемлемой частью ежедневных операций, что сокращает время на работу с рутинными задачами и помогает достигать стратегических целей.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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