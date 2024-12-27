На завершение строительства участка трассы М-7 «Волга» выделят более 1 млрд руб.

Правительство России выделит более 1 млрд руб. на завершение строительства участка трассы М-7 «Волга» на территории Республики Башкортостан. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания правительства.

Работы на трассе М-7 позволят обойти пять населенных пунктов: Казань, Екатеринбург, Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

22 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по обходу Набережных Челнов и Нижнекамска на участке трассы М-7. Новый участок протяженностью 81 км включает в себя 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и четыре многофункциональных центра.

Влас Северин