В Удмуртии осудили двух оперов по делу о фиктивном обыске и взрывчатых веществах

Завьяловский райсуд Удмуртии вынес приговор двум оперуполномоченным за превышение должностных полномочий и незаконное приобретение, передачу и хранение взрывчатых веществ (ст. 222.1, ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

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Подсудимые сфальсифицировали документы на одного из жителей села Завьялово, включая протокол обыска, рапорт об обнаружении признаков преступления и допрос свидетелей. В ложном протоколе они отразили обнаружение и изъятие у жителя взрывчатых веществ, когда в действительности обыск не проводился, добавили в пресс-службе регионального УФСБ. На основе фиктивных материалов было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил каждому по два года и два месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права занимать должности в правоохранительных органах на два года и шесть месяцев. На сегодняшний день один из осужденных уволен из органов внутренних дел, второй — будет уволен после вступления приговора в законную силу, добавили в пресс-службе МВД по Удмуртии.