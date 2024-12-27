Уфа стала столицей детского туризма 2025

Уфа получила статус «Столица детского туризма» в 2025 году, сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив. Торжественная церемония подведения итогов конкурса прошла сегодня в Москве.

Экспертный совет отметил перспективный подход Уфы к развитию детского туризма и потенциал города для реализации масштабных инициатив. «Уфа намерена стать центром новых идей, продвигая детский туризм как важное направление для всей страны»,— отмечается в сообщении.

Конкурс проводится ежегодно с 2020 года для содействия развитию детского и семейного туризма в городах России. Ранее столицами детского туризма становились Волгоград, Нижний Новгород и Москва. Программа реализуется Агентством стратегических инициатив в партнерстве с АНО «Центр детского и молодежного туризма».

Майя Иванова