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В ЯНАО погиб ребенок после наезда снегоуборочной машины

В поселке Уренгой Пуровского района погибла несовершеннолетняя девочка после наезда снегоуборочной техники, сообщили в пресс-службе СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). Пуровский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку по факту гибели ребенка.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.

По данным СКР, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя Пуровского межрайонного следственного отдела.

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