В ЯНАО погиб ребенок после наезда снегоуборочной машины
В поселке Уренгой Пуровского района погибла несовершеннолетняя девочка после наезда снегоуборочной техники, сообщили в пресс-службе СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). Пуровский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку по факту гибели ребенка.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.
По данным СКР, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя Пуровского межрайонного следственного отдела.