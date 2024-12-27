В ЯНАО погиб ребенок после наезда снегоуборочной машины

В поселке Уренгой Пуровского района погибла несовершеннолетняя девочка после наезда снегоуборочной техники, сообщили в пресс-службе СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). Пуровский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку по факту гибели ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.

По данным СКР, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя Пуровского межрайонного следственного отдела.