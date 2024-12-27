ФК «Урал» взял в аренду полузащитника «Рубина» Даниила Кузнецова

Футбольный клуб «Урал» арендовал нападающего полузащитника Даниила Кузнецова у казанского «Рубина», сообщили в уральском клубе. Новый игрок будет выступать под номером 9.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Кузнецов (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Даниил Кузнецов (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Даниилу Кузнецову 21 год. Он воспитанник петербургской академии ФК «Зенит». В сезоне 2021/22 провел пять матчей за «Зенит», включая игру в Лиге Чемпионов против «Ювентуса». В феврале 2022 года футболист подписал контракт с «Рубином». В первой половине текущего сезона забил два гола в шести матчах.

В сентябре 2023 года был приглашен в сборную России, сыграв в матче против Египта. Весеннюю часть прошлого сезона находился в аренде у клуба «Родина» (Москва).

ФК «Урал» по итогам первой части сезона занимает третье место Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На пресс-конференции по итогам 2024 года тренер «Урала» Олег Шатов говорил, что клуб находится в поиске нападающего.

Николай Яблонский