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Полиция изъяла у ярославца 178 незаконно хранившихся патронов

В Ярославской области возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов» по факту обнаружения у жителя села Брейтово 178 патронов. Об этом сообщили в областном УМВД.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники полиции нашли у 34-летнего жителя села Брейтово 171 патрон 12 калибра для гладкоствольного охотничьего оружия и семь патронов калибра 7,62 мм к боевому нарезному огнестрельному оружия. Было установлено, что патроны пригодны для выстрелов.

Как объяснил местный житель, раньше он был охотником, а потом ружье сдал, но патроны оставил у себя. Патроны к нарезному оружию, по его словам, он нашел в лесу. Теперь полицейские расследуют уголовное дело по данному факту.

Алла Чижова

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