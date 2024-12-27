В ЖФК «Крылья Советов» назначили нового директора и главного тренера

Директором АНО ЖФК «Крылья Советов» назначен Сергей Марушко. Главным тренером команды стал Дмитрий Воецкий. Об этом сообщает пресс-служба женского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сергей Марушко ранее возглавлял академию «Крыльев Советов». Он также занимает должность заместителя председателя областной федерации футбола.

Уроженец Сызрани Дмитрий Воецкий известен по тренерской работе в «Сызрани-2003», «Чайке», «Соколе» , «Шиннике» и «СКА-Хабаровске».

Андрей Сазонов