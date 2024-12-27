Витебская развязка ШМСД станет платной с 29 декабря

С 29 декабря Витебская развязка ЗСД начнет работать в платном режиме. Об этом сообщила пресс-служба компании «Магистрали Северной Столицы». На участке реализована система безбарьерной оплаты free-flow, то есть на развязке нет шлагбаумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По транспондеру стоимость проезда в рамках базового тарифа по маршруту Витебский проспект — набережная Макарова для транспортного средства первого класса составит 146 рублей днем и 73 рубля ночью (с 0:00 до 05:59). Проезд по маршруту КАД Юг – Витебский проспект будет стоить 128 рублей днем и 64 рубля ночью.

Что касается пользователей без транспондеров, то для них сформировали Тарифную зону шесть «Часть Южного участка ЗСД от Благодатной улицы до Витебского проспекта». Стоимость проезда для транспортного средства первого класса составляет 250 рублей, как и на других участках платной трассы.

Водитель должен самостоятельно оплатить поездку на сайте по госномеру автомобиля. На это дается срок в пять дней. В случае неоплаты данные о поездке и номере машины передадут в профильные государственные органы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Витебскую развязку торжественно открыли 22 декабря. Она стала первым этапом создания перспективой Широтной магистрали, которая позволит петербуржцам быстрее преодолевать путь с запада на восток города.

Андрей Маркелов