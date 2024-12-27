Posie обновляет бриллиантовую коллекцию «Опера»

В канун новогодних праздников ювелирный дом Posie выступил с премьерой. В самой музыкальной из коллекций бренда — «Опере» — появилось новое театральное колье. Если в традиционной «партитуре» заглавные бриллианты поддерживаются партиями «сопровождающих», то здесь доминирует изысканное сочетание крупных бриллиантов разных форм, демонстрирующее все многообразие огранок в исполнении мастеров АЛРОСА. Колье-воротник оторочено по краю бриллиантовым меле круглой огранки, а центральная строчка представляет собой последовательность более значительных по размеру камней, закрепленных на тонком стержне из белого золота. Друг за другом следуют «круг», «багет» и «маркиза». Солирующую партию в этом спектакле исполняет бриллиантовая «груша» весом 3 карата, а суммарный вес драгоценного кордебалета из 296 камней приближается к 24 каратам.

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