Глава СКР проконтролирует проверку об отсутствии отопления и горячей воды в Оренбурге

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки по информации о нарушении прав жителей 16 микрорайона Оренбурга на контроль в центральном аппарате ведомства. Он также поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

По информации ведомства, Александр Бастрыкин обратило внимание на публикации в СМИ об отсутствии отопления и горячего водоснабжения в 16-ом микрорайоне Оренбурга. «Из-за очередной аварии на теплосетях в жилые помещения более 100 семей не подаются жизненно необходимые коммунальные ресурсы», в результате в квартирах фиксируется низкая температура. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

В четверг, 26 декабря, сообщалось, что в ночь на 26 декабря произошла авария на участке теплосетей, который обслуживает ООО «ОКС». В результате аварии прекращено теплоснабжение и подача горячей воды в многоквартирные жилые дома. По данному факту следственные органы организовали процессуальную проверку по факту нарушения прав жителей многоквартирных домов из-за произошедшей коммунальной аварии.

Руфия Кутляева