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В Оренбурге из-за аварии дома остались без отопления и горячей воды, проводится проверка

Следственные органы организовали процессуальную проверку по факту нарушения прав жителей многоквартирных домов 16 микрорайона Оренбурга из-за произошедшей коммунальной аварии. Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в ночь на 26 декабря произошла авария на участке теплосетей, который обслуживает ООО «ОКС». В результате аварии прекращено теплоснабжение и подача горячей воды в многоквартирные жилые дома.

Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка действиям лиц, предоставляющих услуги в сфере теплоснабжения. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Руфия Кутляева

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