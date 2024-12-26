В Оренбурге из-за аварии дома остались без отопления и горячей воды, проводится проверка

Следственные органы организовали процессуальную проверку по факту нарушения прав жителей многоквартирных домов 16 микрорайона Оренбурга из-за произошедшей коммунальной аварии. Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в ночь на 26 декабря произошла авария на участке теплосетей, который обслуживает ООО «ОКС». В результате аварии прекращено теплоснабжение и подача горячей воды в многоквартирные жилые дома.

Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка действиям лиц, предоставляющих услуги в сфере теплоснабжения. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Руфия Кутляева