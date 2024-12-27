Бастрыкин поручил доложить о проверке по аварийному дому в Стерлитамаке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по жалобе на длительное нерасселение аварийного дома по улице Салавата Юлаева в Стерлитамаке. Как следует из размещенной в социальных сетях информации, в построенном в 1951 году здании протекает кровля, разрушается фасад, в стенах трещины, а в подъезде осыпается штукатурка.

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, дом признан аварийным в 2022 году, но срок его расселения не установлен. Многочисленные обращения жильцов в городскую администрацию результатов не принесли. Заявителям предложили провести текущий ремонт здания за свой счет.

Управление СКР по региону проводит проверку по обращению жителей дома. Александр Бастрыкин поручил доложить о ее результатах.

Майя Иванова