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В Оренбуржье в Переволоцком и Тюльганском районах ограничат движение на трех мостах

В Переволоцком и Тюльганском районах Оренбуржья ограничат движение на трех мостах из-за капитального ремонта на этих объектах. Об этом сообщает минстрой Оренбургской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в Переволоцком районе проезд по мосту через р. Гусиха на 45 км автодороги Переволоцкий — Кичкасс закрыт с 23 декабря. 28 декабря в 15:00 (MSK+2) ограничат движение по мосту через р. Большой Уран на 1 км автомобильной дороги Кичкасс — Габдрафиково. С 29 декабря не будет проезда по мосту через р. Малый Юшатырь на 6 км автомобильной дороги Сретинка — Благодарное в Тюльганском районе.

Ремонтные работы на объектах подрядные организации завершат в следующем году. Объезд транспорта на время проведения работ будет осуществляться по временным объездным дорогам.

Руфия Кутляева

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