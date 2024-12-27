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Коммерсантъ FM
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«Люксовое жилье все чаще приобретают родители для своих детей»

Светлана Бардина — об инвестициях в недвижимость

бозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие критерии являются ключевыми при покупке элитного жилья.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В то время как на рынке первичной недвижимости снижается спрос на новостройки комфорт- и бизнес-класса, количество сделок в элитной недвижимости подросло. Эксперты отмечают заметный тренд: люксовое жилье все чаще приобретают родители для своих детей. Летом 2024 года элитную квартиру наследникам выбирали пять из десяти покупателей. Сегодня, согласно данным исследования компании Maximova & Bykov Consulting, более 75% состоятельных семей готовы вложить в недвижимость для ребенка 60-150 млн руб., около 20% — до 410 млн руб. и 4% свыше полмиллиарда. Таким образом, дети обеспеченных родителей становятся ключевыми потребителями люксовой недвижимости в России.

Расположение будущего дома для детей учитывают 70% родителей. Тенденцию подтверждают эксперты проекта Luzhniki Collection. Помимо квартиры в центре города, родители также рассматривают покупку жилья для своих детей в знаковых локациях за чертой мегаполиса. Это масштабные проекты курортного формата. Наиболее важным фактором при выборе дома за пределами города становится вопрос развитой инфраструктуры, отмечают эксперты проекта «Рощино Residence». И это касается комплексов, расположенных на северо-западе страны. Южные курортные локации России также пользуются спросом среди состоятельных родителей. В Сочи, по данным специалистов проекта Mantera Supreme, семейная аудитория составляет 79%. Важным фактором при принятии решение о выходе на сделку для 40% покупателей сегмента стала повышенная приватность. А треть респондентов рассказали, что им важен высокий уровень сервиса и квалификация обслуживающего персонала.

Светлана Бардина

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