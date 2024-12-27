Тамбовские власти отрицают использование учебника ОБЖ, обвиняющего жертв насилия

В минобрнауки Тамбовской области отрицают, что в школах региона используют учебник по Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), в котором девушек винят в провокации насильников. Выдержки из учебника для девятых классов опубликовала ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заявившая, что по нему учат в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

В ответе на запрос «РИА Новости» в региональном образовательном ведомстве заявили, что учебник «не входит в актуальный федеральный перечень», а потому «в образовательном процессе в настоящее время не используется».

Речь идет об учебном пособии авторов Сергея Вангородского, Михаила Кузнецова и Владимира Латчука, выпущенном издательством «Дрофа». В учебнике есть параграф «Безопасное поведение девушек». В нем говорится, что многие нападения «происходят по вине самой жертвы, которая показывает всем своим видом, что она либо созрела (оказалась в неположенном месте и в неположенное время), либо податлива (слишком легкодоступна), либо беззащитна (пьяна, напугана, возбуждена, чересчур доверчива)».

В пункте «Как не стать жертвой насилия» авторы учебника предлагают девушкам не надевать короткие юбки, не красить губы, веки и ресницы в «немыслимые цвета», так как это «провоцирует парней и мужчин» и «воспринимается ими как сигнал». Для борьбы с насильником девушкам предлагается вызвать рвоту и «запачкать себя», имитировать «приступ сильного кашля или слюноотделения».

Полина Мотызлевская