Похищенные жителем Стерлитамака из гаражей вещи вывезли на трех грузовиках

В Стерлитамаке задержали ранее не судимого 49-летнего жителя города, который в течение четырех лет похищал имущество из гаражей. Как сообщает пресс-служба управления МВД по Башкирии, украденные вещи вывезли на трех грузовых автомобилях.

По предварительной информации, подозреваемый с 2021 года в темное время суток вскрывал гаражи и увозил на автомобиле «Нива» ценные вещи: спецодежду, туристический инвентарь, автомобильные колеса, строительные электроинструменты, самовары, пылесосы, газонокосилки и другие. Похититель действовал аккуратно и практически не оставлял следов на месте преступления.

Похищенные вещи подозреваемый продавал или хранил в квартире, гараже и строящемся доме.

Фигурант уголовного дела признался в 27 кражах. На время расследования фигурант заключен под стражу. Сотрудники полиции устанавливают возможные дополнительные эпизоды краж и общую сумму причиненного ущерба.

Майя Иванова