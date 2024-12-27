Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МЧС сообщил Владимиру Путину о мерах ликвидации ЧС на Кубани

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации ЧС федерального значения в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: Пресс-служба Кремля

Фото: Пресс-служба Кремля

Александр Куренков прибыл в Кремль с докладом о действиях, осуществляемых в рамках ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. На встрече, которая состоялась в День спасателя, также обсуждалась работа подразделений ведомства.

Ранее специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смеси с поверхности воды в Черном море. С момента аварии танкеров «Волгонефть» суда Морспасслужбы обследовали более 322,9 кв. км акватории и очистили 29,4 тыс. кв. м.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...