Глава МЧС сообщил Владимиру Путину о мерах ликвидации ЧС на Кубани

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации ЧС федерального значения в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Александр Куренков прибыл в Кремль с докладом о действиях, осуществляемых в рамках ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. На встрече, которая состоялась в День спасателя, также обсуждалась работа подразделений ведомства.

Ранее специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смеси с поверхности воды в Черном море. С момента аварии танкеров «Волгонефть» суда Морспасслужбы обследовали более 322,9 кв. км акватории и очистили 29,4 тыс. кв. м.

Алина Зорина