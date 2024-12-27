В Тюмени снесли самовольно возведенное кафе

В Тюмени по иску региональной прокуратуры снесли самовольно построенное кафе «Кебаб Хаус» по ул. Жуковского, 88, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В феврале 2022 года здание кафе в результате поджога сгорело до полуразрушенного состояния. Служба судебных приставов с привлечением специализированной подрядной организации осуществила принудительной снос строения», — говорится в сообщении.

Напомним, с начала 2024 года в Тюмени выявили и закрыли более 850 точек нелегальной торговли. В частности, в районе домов на пересечении с ул. Холодильной, на пересечении с ул. Республики, на улицах Республики, Ямская, Мельникайте, Тульская и по Червишевскому тракту. Там торговали одеждой, фруктами, ягодами, различными продуктами питания.

Мария Шараева