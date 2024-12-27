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В Ростове усилены меры антитеррористической безопасности в новогодние праздники

В преддверии новогодних и Рождественских праздников в Ростове-на-Дону приняты дополнительные меры по усилению антитеррористической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Особое внимание уделено защищенности транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей, а также учреждений социальной сферы и жизнеобеспечения. Жителей города просят быть бдительными и сообщать в полицию о подозрительных предметах, брошенных автомашинах и неадекватном поведении людей.

Кристина Федичкина

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