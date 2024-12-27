В Самарской области с 6 января запустят пилотный проект по переработке елок

На территории Самарской области с 6 января начнет работу пилотный проект по сбору и переработке живых новогодних елок. Об этом сообщает минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что к этому времени в некоторых местах их продажи появятся специальные зеленые бункеры — «лодочки для елочек». Их будут вывозить по мере накопления. Регоператор переработает деревца в щепу и привезет вторсырье в реабилитационный центр «Иппотерапия», где проводятся бесплатные занятия по верховой езде и адаптации для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, можно сдать елочки в специальные бункеры и подарить им вторую жизнь, а также не захламлять контейнерные площадки. Новогодние елки должны быть без игрушек и дождика.

Руфия Кутляева