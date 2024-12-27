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В новогоднюю ночь будет ограничено движение в центре Уфы

Мэрия Уфы анонсировала ограничение движения по улице Пушкина. С 15:00 31 декабря до 22:00 1 января будет закрыт проезд на участке между улицами Ленина и Цюрупы. Объезд Общественный транспорт будет объезжать участок перед Советской площадью через улицу Октябрьской революции.

Ограничения вводятся для безопасности новогоднего фестиваля «Терра Зима 2025». В программу мероприятия, которое пройдет на Советской площади, включили зимние игры, конкурсы и выступление бывшей солистки группы «Мираж» Натальи Гулькиной. Будут работать кафе.

Идэль Гумеров

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