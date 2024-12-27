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Почти семь тысяч капсул прегабалина нашла полиция в муринской квартире

По подозрению в сбыте сильнодействующего вещества задержан 33-летний житель Мурино. В его квартире нашли прегабалин массой свыше 2,7 кг, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Правоохранители накрыли нелегальный интернет-магазин и выяснили, что сбыт осуществлялся через почтовые отправления по всей стране. Во время обыска в квартире нашли полимерный пакет с 494 блистерами фабричного типа, содержащих 6 916 капсул прегабалина. По месту жительства задержанного также изъяли банковские карты, упаковочный материал, включая брендированные почтовые пакеты, электронные весы и автоматический счетчик банкнот.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Подозреваемый отправлен под арест.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в квартире в Приморском районе обнаружили порядка двух килограммов наркотиков.

Татьяна Титаева

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