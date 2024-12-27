Самара вошла в десятку самых востребованных российских городов для новогодних перелетов

Самара расположилась на девятом месте в десятке самых востребованных российских городов для перелетов в новогодние каникулы. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе «Яндекс Путешествий» со ссылкой на анализ данных по перелетам россиян с 28 декабря по 12 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Поездки в Самару в среднем длятся 8 дней. Горизонт планирования — 56 дней. Стоимость перелета на одного человека в обе стороны составляет 16,7 тыс. руб.

Кроме Самары в десятку самых востребованных городов для перелетов вошли: Москва (средняя длительность поездки — 7 дней, стоимость перелета в обе стороны — 15,4 тыс. руб.), Санкт-Петербург (7 дней, 18,5 тыс. руб.), Сочи (7 дней, 27,7 тыс. руб.), Калининград (6 дней, 18,9 тыс. руб.), Минеральные воды (8 дней, 27 тыс. руб.), Казань (6 дней, 14,1 тыс. руб.), Екатеринбург (8 дней, 17,3 тыс. руб.), Новосибирск (9 дней, 24,5 тыс. руб.), Мурманск (6 дней, 24,7 тыс. руб.).

В пресс-службе «Яндекс Путешествий» отмечают, что около 80% россиян выбирают путешествия внутри России. Также они выбирают крупные города для празднования Нового года. Связано это с широким спектром праздничных мероприятий, концертов, ярмарок и удобной инфраструктурой. Также россияне стремятся к новым впечатлениям, исследуя ранее менее известные направления.

Руфия Кутляева