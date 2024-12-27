На Кубани завершили ремонт участка дороги «Крымск — Джигинка»

В Крымском районе завершили ремонт участка дороги «Крымск — Джигинка». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крымском районе отремонтировали участок дороги, расположенный между км 13+214 и 17+890. Этот участок дороги ведет от Крымска к Джигинке.

В декабре представители Славянского дорожного филиала и отдела ремонта автомобильных дорог ГКУ КК «Краснодаравтодор» совместно с подрядной организацией провели приемочную комиссию по объекту. По итогам комиссии ввели в эксплуатацию отремонтированный участок дороги, протяженность которого составляет 4,676 км.

На объекте были проведены работы по устройству дорожного покрытия, устранению локальных повреждений дорожного полотна, устранению просадок, ремонту покрытия на съездах, а также по созданию верхнего слоя покрытия из ЩМА-16. Кроме того, была нанесена горизонтальная дорожная разметка. Специалисты установили элементы обустройства автомобильной дороги и автопавильоны на остановках, а также сделали тротуары.

Алина Зорина