Три муниципалитета Чувашии получат по 200 тысяч рублей на финансовую грамотность
Глава Чувашии Олег Николаев распорядился выделить по 200 тыс. руб. муниципальным округам — Батыревскому, Новочебоксарску и Чебоксарам — на поддержку образовательных организаций, реализующих лучшие практики преподавания финансовой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чувашии.
Три муниципалитета Чувашии получат по 200 тысяч рублей на финансовую грамотность
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Средства будут выделены из республиканского бюджета.
Ранее сообщалось, что в 2025 году финансовая поддержка муниципалитетов Чувашии вырастет до 7,3 млрд руб., что на 1,5 млрд руб. (26,6%) больше по сравнению с текущим годом.