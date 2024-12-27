Глава Чувашии Олег Николаев распорядился выделить по 200 тыс. руб. муниципальным округам — Батыревскому, Новочебоксарску и Чебоксарам — на поддержку образовательных организаций, реализующих лучшие практики преподавания финансовой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три муниципалитета Чувашии получат по 200 тысяч рублей на финансовую грамотность

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Три муниципалитета Чувашии получат по 200 тысяч рублей на финансовую грамотность

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства будут выделены из республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что в 2025 году финансовая поддержка муниципалитетов Чувашии вырастет до 7,3 млрд руб., что на 1,5 млрд руб. (26,6%) больше по сравнению с текущим годом.

Анар Зейналов