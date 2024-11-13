Помощь муниципалитетам Чувашии увеличат на 1,5 млрд рублей в 2025 году

В 2025 году финансовая поддержка муниципалитетов Чувашии вырастет до 7,3 млрд руб., что на 1,5 млрд руб. (26,6%) больше по сравнению с текущим годом. Соответствующий законопроект одобрило правительство республики на заседании под председательством главы Чувашии Олега Николаева.

Новый закон меняет расчет уровня бюджетной обеспеченности муниципалитетов, что влияет на распределение дотаций. В следующем году 2,4 млрд рублей будет направлено на выравнивание бюджетной обеспеченности, что на 307 млн больше, чем в 2024 году. Поступления по дополнительным и единым нормативам от НДФЛ составят 3,8 млрд руб. (+1,2 млрд), а дотации на сбалансированность местных бюджетов достигнут 120 млн руб.

В рамках корректировки методики расчёта бюджетной обеспеченности планируется обновить индексы налогового потенциала муниципальных округов (ИНП) и бюджетных расходов (ИБР), которые определяют уровни финансирования. Эти изменения необходимы для успешного проведения муниципальной реформы, в ходе которой города Алатырь, Канаш и Шумерля объединяются с соответствующими муниципальными округами.

По словам Олега Николаева, финансовое обеспечение муниципалитетов для реализации их полномочий и достижения целей является приоритетом. В этом направлении наблюдается поступательное движение, поскольку предложенная схема отличается понятностью и прозрачностью. Она позволяет оценить текущую ситуацию, стимулирует коллег к увеличению темпов развития и использованию потенциальных возможностей, которые есть в каждом муниципалитете.

Первый вице-премьер и министр финансов республики Михаил Ноздряков отметил, что с 2022 года показатели, характеризующие налоговую базу муниципалитетов, демонстрируют неравномерную динамику. Это связано с введением единого налогового счёта (ЕНС) и колебаниями авансовых налоговых платежей. По его словам, данные факторы требуют изменений в подходах к распределению дотаций между муниципальными образованиями.

Анар Зейналов