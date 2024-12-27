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В Челябинской области с 2025 года появятся новые автобусные маршруты

Два новых автобусных маршрута появятся в Челябинской области с 2025 года. Они будут ездить в Копейске и в Сосновском районе, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

В Копейске с 3 января начнет курсировать один автобус малого класса №12 маршрутом «Автовокзал — Поселок 2-участок». Перевозчиком является ООО «Меркурий». Вместе с этим маршрут №10 в указанный поселок заезжать перестанет.

В Сосновском районе появится маршрут №149 «Осиновка — Кременкуль». На него также выйдет один автобус малого класса, который обслуживает ООО «Единение».

Кроме того, в Челябинске изменится курсирование четырех маршрутов. Автобус №26 «ЧВВАКУШ — Агроуниверситет» будет с 3 января доезжать до ЮУрГУ, №33 «Фатеевка — парк Гагарина» в Ленинском районе начнет идти до улиц Лизы Чайкиной и Масленникова. Автобус №85 «Мамина — Новосинеглазово» меняет направление в Тракторозаводском районе: вместо улицы Салютной он пойдет до Первой Пятилетки. Маршрут №300 «Челябинск — Прохорово» будет доезжать до поселка Большое Баландино.

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