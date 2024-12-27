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На улице Вавилова в Ростове изменили схему движения

С 27 декабря из-за работ по реконструкции ул. Вавилова в донской столице движение на участке дороги в направлении мкр. Суворовский изменено. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, временная схема движения организована от ул. Особенной до ул. 4-ой Барбарисовой. Это позволяет подрядчикам приступить к проведению строительных работ на действующем участке дороги.

Проектом предполагается расширение ул.Вавилова с двух до четырех полос. Также на ней появятся разноуровневые эстакады. Работы проводят согласно графику, завершить их планируется к концу 2025 году.

Анастасия Казуков

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