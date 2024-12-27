Правительство Чувашии утвердило новые тарифы на проезд в общественном транспорте Чебоксар и Новочебоксарска. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах и Новочебоксарске повысят цены на проезд с 1 января

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Чебоксарах и Новочебоксарске повысят цены на проезд с 1 января

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 1 января 2025 года стоимость проезда в Чебоксарах составит 33 руб. при оплате картой и 37 руб. наличными в автобусах и троллейбусах. В Новочебоксарске проезд в автобусах будет стоить столько же, а в троллейбусах — 29 руб. при оплате картой и 31 руб. наличными.

Кроме того, вводятся новые варианты экономии: абонементы на 30 или 60 поездок сроком на 45 дней, а также билет на две поездки за 50 руб. в течение полутора часов. Также сохранился безлимитный проездной на месяц. Он станет единым для обоих городов и будет стоить 1500 руб., для школьников и студентов — 1100 руб. Ранее проездной на поездки между городами стоил 2000 руб.

Повышение тарифов связано с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличением расходов на топливо, электроэнергию (для троллейбусов), а также на ремонт и обслуживание транспорта.

Ранее в Казани также утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. С 1 января 2025 года стоимость проезда за наличный расчет составит 45 руб., по карте — 43 руб. Для тех, кто приобретет проездной на 100 поездок, стоимость одной поездки снизится до 33 руб.

Анар Зейналов