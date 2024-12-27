В Самарской области сельским школам передали 50 новых автобусов

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов передал ключи от 50 новых отечественных ГАЗов и ПАЗов руководителям образовательных округов. Об этом сообщает правительство региона.

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В ведомстве уточняют, что в текущем году закуплено 50 новых автобусов за счет федерального бюджета. В следующем году планируется приобрести 52 автобуса. Ежегодно замене подлежит техника, старше 10 лет.

По информации министерства образования Самарской области, автобусы поступили в 48 образовательных учреждений 27 муниципальных образований. Они будут осуществлять перевозку около 1000 обучающихся.

Руфия Кутляева