Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области сельским школам передали 50 новых автобусов

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов передал ключи от 50 новых отечественных ГАЗов и ПАЗов руководителям образовательных округов. Об этом сообщает правительство региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в текущем году закуплено 50 новых автобусов за счет федерального бюджета. В следующем году планируется приобрести 52 автобуса. Ежегодно замене подлежит техника, старше 10 лет.

По информации министерства образования Самарской области, автобусы поступили в 48 образовательных учреждений 27 муниципальных образований. Они будут осуществлять перевозку около 1000 обучающихся.

Руфия Кутляева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...