Джаз, блюз и «Женские штучки»

В Ростове-на-Дону продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий, однако кроме народных гуляний есть множество других способов зарядится новогодним настроением и приятно встретить новый, 2025, год. «Ъ-Ростов» выяснил, где можно отдохнуть в ближайшие выходные и отметить Новый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В предновогодние дни и в праздничные каникулы молодежный театр Ростова покажет спектакль «Женские штучки»

Фото: пресс-служба Ростовского-на-Дону академического молодежного театра В предновогодние дни и в праздничные каникулы молодежный театр Ростова покажет спектакль «Женские штучки»

Фото: пресс-служба Ростовского-на-Дону академического молодежного театра

Шоу «Счастливые мгновения года» в театре драмы им. Горького (12+)

В субботу, 28 декабря, в Ростовском академическом театре драмы им. Горького пройдет шоу «Счастливые мгновения года» режиссера Московского Губернского театра Аллы Решетниковой. Если не получится достать билеты на ближайшие выходные, можно посмотреть постановку позже — в начале января запланировано еще восемь представлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ростовского академического театра драмы им. Горького Фото: пресс-служба Ростовского академического театра драмы им. Горького

Караоке с оркестром в филармонии (6+)

В субботу, 28 декабря, в филармонии состоится «Сказочное караоке с оркестром: Куда уходит Старый год?». В представлении примут участие Ростовский академический симфонический оркестр, солисты филармонии и творческие коллективы. Шоу можно также посетить в новогодние каникулы — повтор мероприятия запланирован на 3 и 4 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы Ростовской государственной филармонии Фото: пресс-службы Ростовской государственной филармонии

Новогодний джаз в театре «Человек в кубе» (16+)

Джазовый концерт пройдет в театре «Человек в кубе» в воскресенье, 29 декабря. В программе — новогодние композиции и песни советской эстрады. В театре можно будет не только послушать музыку, но и потанцевать.

Квартирник в стиле 90-х в «Линиях» (18+)

В субботу, воскресенье, а также в понедельник и со 2 по 8 января в театре «Линии» будут проходить концерты «Квартирник. 90-е». Проект создан Андреем Бахаревым вместе о студентами актерской мастерской народного артиста России Сергея Безрукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сообщество театра «Линии» в «ВКонтакте» Фото: сообщество театра «Линии» в «ВКонтакте»

Спектакль «Женские штучки» в молодежном театре (12+)

В предновогодние дни и в праздничные каникулы молодежный театр Ростова покажет спектакль «Женские штучки». В ходе представления прозвучат отечественные и зарубежные хиты. Шоу будет интерактивным, в нем смогут принять участие зрители.

Блюзовый вечер с Mr. KingBee (6+)

В воскресенье, 29 декабря, в клубе «Эссе» состоится блюзовый концерт Мехака Торосяна и его команды. Группа сыграет лучшие композиции 20-века.

Вечеринка New Year’s Eve в клубе «Эмбарго» (18+)

Для любителей электронной музыки и танцев клуб «Эмбарго» устраивает вечеринку в новогоднюю ночь. Мероприятие начинается в 22:00 31 декабря. Прийти можно как одному, так и компанией.

Кристина Федичкина