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В Свердловской области спасли трех дрейфующих на льдине рыбаков

В акватории Белоярского водохранилища откололась льдина с тремя рыбаками и отправилась в дрейф, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. К месту происшествия отправились спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС и специалисты Центра спасения Заречного.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег. В медицинской помощи граждане не нуждались»,— отметили в пресс-службе, добавив, что рыбаков отпустили домой после профилактической беседы.

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