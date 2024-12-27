В Ростовской области возбудили дело на гендиректора компании из-за мошенничества

В Ростовской области в отношении генерального директора строительной организации, имя которого не разглашается, возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

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Установлено, что глава строительной компании заключил муниципальный контракт с администрацией Родионово-Несветайского района по благоустройству парка в слободе Родионово-Несветайская на ул. Пушкинская.

По итогу выполненных работ он предоставил в районную администрацию документацию, где окончательная цена за его услуги составила 16 млн руб., однако фактическая стоимость выполненных работ составляет 5 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что АО «Семеноводческая агрофирма «Русь» обратилась в ростовский арбитражный суд с иском к бывшему бенефициару предприятий ГК «Концерн Покровский» Аркадию Чебанову о взыскании с него 28 млн руб.

Ева Китаева