Авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург по техническим причинам, сообщил «Ъ-Урал» представитель компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Кольцово

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Аэропорт Кольцово

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным авиаперевозчика, такое решение было принято по производственной необходимости для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа. «Авиакомпания прилагает все усилия для минимизации неудобств для пассажиров и обещает вернуть рейсы в кратчайшие сроки»,— пояснил собеседник.

Пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, могут обратиться в службу поддержки для получения подробной информации о возможности переноса рейса или возврата денежных средств за билеты. Согласно расписанию аэропорта Кольцово, рейсы из Астаны в Екатеринбург совершались по вторникам, четвергам и субботам.

В компании уточнили, что выполнение рейсов в Омск и Новосибирск продолжается.

Полина Щуцкая