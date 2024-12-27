Жителя Ижевска задержали по делу о краже украшений и икон из храмов Удмуртии

47-летнего жителя Ижевска, который похитил ценности из нескольких храмов в Малопургинском, Вавожском, Шарканском и Увинском районах республики, задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

В период с января по сентябрь задержанный украл золотые украшения, Казанскую икону Божией Матери и ящик с пожертвованиями. Общая сумма украденного составила 600 тыс. руб.

Мужчина приходил в храм под видом прихожанина: разговаривал со священнослужителем, ставил свечи, а затем забирал ценности. Украденные вещи мужчина продавал в ломбарды в Ижевске.

За совершение кражи возбудили несколько уголовных дел (ч. 1 и ч.3 ст. 158 УК РФ). Фигуранта заключили под стражу.