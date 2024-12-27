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Игрока «молодежки» ФК «Пари НН» дисквалифицировали пожизненно

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал сразу пятерых игроков молодежной команды ФК «Пари НН». Поводом для дисквалификации стало участие футболистов в договорных матчах.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным РФС, за участие в «договорняках» с командами «Ахмат-М» и «ЦСКА-М» полузащитнику «Пари НН-М» Никите Милюкову запретили пожизненно заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.

За эти же матчи футболистам Захару Мозину, Максиму Галочкину и Павлу Шалимову запретили на пять лет осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Из этого наказания один год решено считать реальным исполнением спортивной санкции, четыре года — условным.

Футболист Денис Чупрунов также получил запрет на любую связанную с футболом деятельность на три года условно и штраф 50 тыс. руб.

По словам председателя контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца, получившие меньшее наказание игроки пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол.

Как писал «Ъ-Приволжье», в середине декабря ФК «Пари НН» упразднил команду «Пари НН-2». Руководство клуба решило отдать приоритет своей академии и молодежной команде «Пари НН-М».

Андрей Репин

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