На ММК экономический эффект от цифровизации составил 6,6 млрд рублей

Магнитогорский металлургический комбинат за пять лет реализовал 65 цифровых проектов. Экономический эффект от их применения за указанный период составил 6,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ММК.

Кроме того, в ближайшие годы ММК планирует инвестировать в новые IT-проекты 5 млрд руб. В пресс-службе предприятия отметили, что лучшей цифровой инициативой этого года стала автоматизированная система управления процессами теплопередачи доменной печи №6, а лучшим цифровым проектом — система распознавания дефектов и контроля геометрии листа в производстве толстолистового проката на основе технологии машинного зрения.