В Челябинске 15% квартир на вторичном рынке находятся в недавних новостройках

Доля предложения вторичных квартир в недавних новостройках в Челябинске составляет 15%. Меньше только в Волгограде, Омске и Нижнем Новгороде, сообщает «Циан. Аналитика».

В среднем по стране квартиры в домах, построенных за последние 10 лет, занимают 24% от активного предложения на вторичном рынке городов-миллионников. Доля жилья в постсоветских монолитных и кирпичных домах составляет 18%, в советских пятиэтажках, а также панельных и блочных домах выше пяти этажей — по 15%. В 2019 году недавние новостройки уступали по объему предложения другим домам. Показатель был на уровне 19% от общего количества продающихся квартир. Увеличение предложения современных домов на вторичном рынке стало следствием действия льготной ипотеки. Многие покупали квартиры не для собственного проживания, а для перепродажи.

Самый «молодой» вторичный рынок сейчас в Краснодаре — здесь на новостройки приходится более половины всех лотов (59%). Далее идут Ростов-на-Дону (40%) и Новосибирск (31%). Меньше всего квартир в новостройках продается в Нижнем Новгороде, Омске (по 13%) и Волгограде (14%).

Виталина Ярховска