Самолеты с запасных аэродромов возвращаются в аэропорт Сочи

Пресс-служба аэропорта Сочи отчиталась о том, что воздушная гавань работает штатно. Самолеты, временно базировавшиеся на других аэродромах, возвращаются на курорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Рейсы из самого аэропорта Сочи отправляются в города назначения. «Пассажиры снова могут наслаждаться комфортными и безопасными перелетами. Всю актуальную информацию вы можете найти на нашем онлайн-табло, на мониторах в терминале аэропорта, или подписавшись на информирование по вашему рейсу в телеграм-боте», – отмечают в пресс-службе.

Аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск воздушных судов в 9:15 пятницы, 27 декабря. Ограничения ввели ранним утром «для обеспечения безопасности полетов». Как писал «Ъ-Сочи», из-за временных ограничений оказались задержаны 12 рейсов на прилет и как минимум 20 рейсов на вылет: в Бахрейн, Анталью, Москву, Ереван, Дубай и другие направления.

Вячеслав Рыжков