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Где в Воронеже ограничат парковку и движение 28 декабря — 9 января

В Воронеже с 28 декабря по 9 января в центре города ограничат парковку и движение автомобильного транспорта. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

В праздничные дни парковка и остановка автомобилей будет запрещена:

  • с 18:00 28 декабря до 23:50 9 января: на площади Ленина — от улицы Плехановской до Театрального проезда;
  • с 7:00 31 декабря до 3:00 1 января ограничения затронут площадь Ленина, улицу Плехановскую (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского), проспект Революции (от улицы Карла Маркса до площади Ленина), улицу Кардашова, Театральный проезд.

Движение будет закрыто:

  • с 15:00 31 декабря до 3:00 1 января: на площади Ленина, улице Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского), проспекте Революции (от улицы Карла Маркса до площади Ленина), улице Кардашова, в Театральном проезде;
  • с 15:00 31 декабря до 00:30 3 января — по улице Плехановской (на участке между площадью Ленина и Кольцовским сквером).

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