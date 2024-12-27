Где в Воронеже ограничат парковку и движение 28 декабря — 9 января

В Воронеже с 28 декабря по 9 января в центре города ограничат парковку и движение автомобильного транспорта. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

В праздничные дни парковка и остановка автомобилей будет запрещена:

с 18:00 28 декабря до 23:50 9 января: на площади Ленина — от улицы Плехановской до Театрального проезда;

с 7:00 31 декабря до 3:00 1 января ограничения затронут площадь Ленина, улицу Плехановскую (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского), проспект Революции (от улицы Карла Маркса до площади Ленина), улицу Кардашова, Театральный проезд.

Движение будет закрыто: