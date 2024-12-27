В Рыбинске вырастет предельный тариф на проезд в автобусах

В Рыбинске с 1 января 2025 года предельный (максимальный) тариф на проезд в автобусах составит 41,25 руб. Об этом сообщает портал «Черемуха» со ссылкой на приказ министерства тарифного регулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыбинские автобусы

Фото: Администрация Рыбинска Рыбинские автобусы

Фото: Администрация Рыбинска

В 2024 году тариф составляет 32 руб. При этом конкретную стоимость проезда устанавливает правительство Ярославской области.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Рыбинске предельный тариф на проезд в троллейбусах вырастет с 32 до 40,57 руб.

Алла Чижова